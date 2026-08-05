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Мировое обозрение

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«Даже мокрого места не осталось»: «Герани» подарили украинским морским дронам билет в один конец

«Даже мокрого места не осталось»: «Герани» подарили украинским морским дронам билет в один конец

Черное море снова стало ареной технологической войны, где беспилотники охотятся на беспилотники. На этот раз российские военные отчитались об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в 80 километрах к юго-востоку от Очакова.

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