За что ненавидят Россию?

Галина Малыхина Что-то щедрость России ещё до добра не доводила...

Валентина БогдановаШирочкина Дорогая моя Россия! Какая же ты наивная и добрая простодыра.....! ДОБРО ДОЛЖНО ЗАЩИЩАТЬСЯ..! ЗУБАМИ, КОГТЯМИ...! ИНАЧЕ СЪЕДЯТ! РАЗДАВЯТ! СОМНУТ!