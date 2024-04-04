Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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За что ненавидят Россию?

За что ненавидят Россию?

С некоторых пор не могу смотреть фильмы про войну. Даже не современную халтуру, а нормальные фильмы прошлых лет.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Что-то щедрость России ещё до добра не доводила...
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9 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Дорогая моя Россия! Какая же ты наивная и добрая простодыра.....! ДОБРО ДОЛЖНО ЗАЩИЩАТЬСЯ..!  ЗУБАМИ, КОГТЯМИ...! ИНАЧЕ СЪЕДЯТ! РАЗДАВЯТ! СОМНУТ!
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7 час.
Karmadon
Россию ненавидят уже за то, что она есть. И она - другая.
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5 час.

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