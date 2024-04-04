С некоторых пор не могу смотреть фильмы про войну. Даже не современную халтуру, а нормальные фильмы прошлых лет.
За что ненавидят Россию?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Малыхина
Что-то щедрость России ещё до добра не доводила...
Ответить
9 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Дорогая моя Россия! Какая же ты наивная и добрая простодыра.....! ДОБРО ДОЛЖНО ЗАЩИЩАТЬСЯ..! ЗУБАМИ, КОГТЯМИ...! ИНАЧЕ СЪЕДЯТ! РАЗДАВЯТ! СОМНУТ!
Ответить
7 час.
Karmadon
Россию ненавидят уже за то, что она есть. И она - другая.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии