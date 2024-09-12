Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Железовский
    А разве дикий запад не участвует в войне против России? Или Путин ещё не понял это?Путин предостерег...
  • Владимир Морж
    Неужели так засрали мозги? Оценивать поступок русского после того, как тот спас его от смерти?Mash: Проукраинск...
  • Евгений Бутяра
    Вот когда доллар начнет падать по отношению к рублю, тогда и можно будет сказать, что от гегемонии США уходим! Пока ...Шойгу: Взгляды у ...

РБК: Больше половины россиян отложили ремонт из-за цен на материалы

РБК: Больше половины россиян отложили ремонт из-за цен на материалы

Повышение цен на стройматериалы вынудило россиян отложить ремонт своего жилья. Как передает РБК со ссылкой на исследование группы «Ренессанс Страхование», 70% респондентов последний раз делали ремонт пять лет назад и ранее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх