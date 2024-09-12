РБК: Больше половины россиян отложили ремонт из-за цен на материалы

Повышение цен на стройматериалы вынудило россиян отложить ремонт своего жилья. Как передает РБК со ссылкой на исследование группы «Ренессанс Страхование», 70% респондентов последний раз делали ремонт пять лет назад и ранее.
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