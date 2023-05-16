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Пушилин: ситуация в Артемовске напряженная, однако войска России продолжают продвигаться и перебросили туда подкрепление

Пушилин: ситуация в Артемовске напряженная, однако войска России продолжают продвигаться и перебросили туда подкрепление

Обстановка на территории города Артемовска (украинское название — Бахмут) в настоящий момент является напряженной, однако войска Российской Федерации продолжают продвигаться и перебросили туда подкрепление.

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