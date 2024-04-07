Пушков: с победой Пеллегрини Словакия уходит в стан противников поддержки Киева

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что с победой Петера Пеллегрини на выборах президента Словакии страна окончательно переходит в стан противников поддержки Украины в Европейском союзе.
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