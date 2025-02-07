Лолита осталась без газа: какие нарушения нашли в московской квартире певицы

Коммунальное ЧП певицы Лолиты. Почему многоэтажка, в которой она владеет жилплощадью, осталась без газа и горячей воды в разгар холодов? И правда, что виноватой оказалась артистка? Что за нарушения нашли в ее квартире? Как на обвинения отреагировала сама знаменитость? И кому она адресовала нецензурную брань на своей странице в соцсети? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».