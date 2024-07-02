Успехи приморских школьников: увеличилось количество "стобалльников" и вырос средний балл

В Приморском крае завершился этап государственной итоговой аттестации (ГИА). По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество учащихся, набравших наивысшие баллы – если в прошлом году их было 37, то в этом году - 66.
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