Исторический момент: первая казнь при помощи азота назначена на 25 января в США Ирэн ОрлонскаяВажное событие ожидается в штате Алабама, США, где новый метод смертной казни с использованием азота может быть впервые применен 25 января.
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