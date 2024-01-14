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Исторический момент: первая казнь при помощи азота назначена на 25 января в США

Исторический момент: первая казнь при помощи азота назначена на 25 января в США

Исторический момент: первая казнь при помощи азота назначена на 25 января в США Ирэн ОрлонскаяВажное событие ожидается в штате Алабама, США, где новый метод смертной казни с использованием азота может быть впервые применен 25 января.

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Алексей Телитченко
Неуёмная фантазия садистов, любая насильственная смерть антигуманна...
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