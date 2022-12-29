Овчинский: московский завод разработал решение для оплаты покупок смартфоном

Завод «Микрон», являющийся резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», разработал NFC-решение для оплаты товаров смартфоном, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
Завод «Микрон», являющийся резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», разработал NFC-решение для оплаты товаров смартфоном, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
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