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Овчинский: московский завод разработал решение для оплаты покупок смартфоном

Овчинский: московский завод разработал решение для оплаты покупок смартфоном

Завод «Микрон», являющийся резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», разработал NFC-решение для оплаты товаров смартфоном, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

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