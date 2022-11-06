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Задоров забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 5 хитов и «+2» за 28:24 – рекорд по времени

Задоров забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 5 хитов и «+2» за 28:24 – рекорд по времени

Никита Задоров забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси».  Российский защитник «Калгари» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (3:4 ОТ).

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