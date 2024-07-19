Пирог с мясом кубете

Пирог с мясом — рецепт особый в татарской кухне. Среди различных этнических общностей, проживающих в Крыму, крымчаки оставили неизгладимый след в кулинарном ландшафте региона своим фирменным блюдом — закрытым пирогом кубете.
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