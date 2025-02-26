«Ничего подобного видеть не доводилось». Редкое тропическое заболевание быстро распространяется из-за дождей

Число погибших от редкого тропического заболевания, связанного с проливными дождями и наводнениями, охватившими северо-восток австралийского штата Квинсленд, достигло 12 человек, сообщили местные органы здравоохранения, передает в среду агентство Синьхуа.
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