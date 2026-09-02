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Царьград

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Кологривый скрывает личную жизнь и готовится к роли в МХАТ

Кологривый скрывает личную жизнь и готовится к роли в МХАТ

Актёр Никита Кологривый раскрывает своё отношение к романтическим чувствам, предпочитая оставлять личную жизнь в тайне.

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