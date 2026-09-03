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Бизнес журнал. Центр

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В Туле обсудили меры поддержки для пострадавших после атак БПЛА на склады продавцов

В Туле обсудили меры поддержки для пострадавших после атак БПЛА на склады продавцов

Представитель WB Вадим Евдокимов подчеркнул, что основное внимание сегодня сосредоточено на наиболее уязвимых предпринимателях - тех, у кого небольшие обороты и минимальные товарные остатки.

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