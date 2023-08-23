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Турнир имени Пучкова. «Северсталь» сыграет с «Сибирью», СКА против «Сочи»

Турнир имени Николая Пучкова «Северсталь» – «Сибирь» – 15:00 СКА – «Сочи» – 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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