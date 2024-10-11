Синоптик Леус рассказал о сильной магнитной буре в пятницу

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в telegram-канале рассказал о магнитной буре. По словам синоптика, в первой половине пятницы интенсивность магнитной бури будет колебаться в диапазоне от сильной до очень сильной, классов G3-G4, затем начнет постепенно ослабевать.