При реконструкции шлюзов Беломорканала были допущены нарушения

Прокуратура выявила нарушения в процессе реконструкции Беломорско-Балтийского канала Транспортная прокуратура провела проверку соблюдения градостроительного законодательства в ходе реконструкции Беломорско-Балтийского канала и обнаружила ряд серьезных нарушений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии