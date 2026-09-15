Оголтелые польские русофобы продолжают подталкивать свою страну к конфликту с Россией. На днях глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, участвуя в одной из телепередач, что НАТО надо больше давить на Калининградскую область.
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