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Несекретные материалы

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Аналитик: в НАТО должны понять, что за нападение на Калининград будет ядерный удар РФ

Аналитик: в НАТО должны понять, что за нападение на Калининград будет ядерный удар РФ

Оголтелые польские русофобы продолжают подталкивать свою страну к конфликту с Россией. На днях глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, участвуя в одной из телепередач, что НАТО надо больше давить на Калининградскую область.

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