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Царьград

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Будни военной подготовки ЕС. Германия готовится принимать по 1000 раненных солдат в день

Будни военной подготовки ЕС. Германия готовится принимать по 1000 раненных солдат в день

Правительство Германии готовит больницы к войне. Власти изучают систему здравоохранения и инфраструктуру страны, чтобы понять, смогут ли они действовать при обороне, и уже планируют вернуть в эксплуатацию подземные госпитали времён холодной войны.

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