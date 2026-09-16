Будни военной подготовки ЕС. Германия готовится принимать по 1000 раненных солдат в день

Правительство Германии готовит больницы к войне. Власти изучают систему здравоохранения и инфраструктуру страны, чтобы понять, смогут ли они действовать при обороне, и уже планируют вернуть в эксплуатацию подземные госпитали времён холодной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Вот это удар Пути...
- Обломки 443 дроно...
- В Геленджике Росг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым