СТРИМ: Вторая закрытая бета Zenless Zone Zero – стартуем с нуля, обсуждаем гачи и ани...

СТРИМ: Вторая закрытая бета Zenless Zone Zero – стартуем с нуля, обсуждаем гачи и анимеКажется совсем недавно в лексикон широкого круга геймеров добавились такие слова как “гатча”, “вайфу-гейминг” и прочие термины адаптированные из азиатской игровой культуры.
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