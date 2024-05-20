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Русская весна

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Первые удары по польским БТР Rosomak и американским Stryker у Волчанска (ВИДЕО)

Первые удары по польским БТР Rosomak и американским Stryker у Волчанска (ВИДЕО)

Первые удары по переброшенным к Волчанску польским БТР Rosomak и американским Stryker. Враг перебрасывает натовскую бронетехнику, пытаясь остановить продвижение наших войск, но за вражескими бронемашинами эффективно охотятся наши «Ланцеты».

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