Первые удары по польским БТР Rosomak и американским Stryker у Волчанска (ВИДЕО)

Первые удары по переброшенным к Волчанску польским БТР Rosomak и американским Stryker. Враг перебрасывает натовскую бронетехнику, пытаясь остановить продвижение наших войск, но за вражескими бронемашинами эффективно охотятся наши «Ланцеты».