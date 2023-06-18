NYP: экс-мэра Нью-Йорка оштрафовали за использование полиции в личных целях

Бывшему нью-йоркскому градоначальнику Биллу де Блазио придется заплатить почти полмиллиона долларов за неправомерное использование полиции во время выдвижения своей кандидатуры на пост президента США на выборах 2020 года, передает New York Post.
Бывшему нью-йоркскому градоначальнику Биллу де Блазио придется заплатить почти полмиллиона долларов за неправомерное использование полиции во время выдвижения своей кандидатуры на пост президента США на выборах 2020 года, передает New York Post.
Свежие комментарии