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NYP: экс-мэра Нью-Йорка оштрафовали за использование полиции в личных целях

NYP: экс-мэра Нью-Йорка оштрафовали за использование полиции в личных целях

Бывшему нью-йоркскому градоначальнику Биллу де Блазио придется заплатить почти полмиллиона долларов за неправомерное использование полиции во время выдвижения своей кандидатуры на пост президента США на выборах 2020 года, передает New York Post.

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