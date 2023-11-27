Детей научат плавать и правильно ездить на электросамокатах

В России появятся фильмы и игрушки, «формирующие сознательное отношение к личной безопасности», кроме того, всех детей научат плавать, грамотно вести себя на проезжей части и обращаться с взрывчатыми веществами.
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