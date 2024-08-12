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Гагин: в боях под Курском за ВСУ участвует, возможно, личный состав НАТО

Гагин: в боях под Курском за ВСУ участвует, возможно, личный состав НАТО

Гагин: в боях под Курском за ВСУ участвует, возможно, личный состав НАТОВчера 846 прочитали Граждане Польши, Франции и США участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области, среди которых, возможно, есть офицеры и личный состав НАТО.

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