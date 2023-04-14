Царьград

5 562 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    А на ВИЛЫ супруга и хохлушку РАЗЛУЧНИЦУ ? Или  дерьмократия мешает ! Жалуйся корольку Карлуши !"Разрушены семьи"...
  • Вадим Кузнецов
    О да. Доступ к этим технологиям так же противозаконен, как поставки Украине оружия российского производства. Или трус...США в панике. Рус...
  • Grandad
    Почему избранницы а не избранника?"Надо было так ум...

В Усть-Каменогорске бойцы Нацгвардии открыли огонь, чтобы отбить сослуживцев от зэков

В Усть-Каменогорске бойцы Нацгвардии открыли огонь, чтобы отбить сослуживцев от зэков

Даже предупредительный выстрел не сразу угомонил заключённых.Бойцам Нацгвардии пришлось взяться за оружие в колонии №16 Усть-Каменогорска, где минувшей ночью неизвестные перебросили через ограждение свёрток, а трое зэков бросились его забрать.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх