В Усть-Каменогорске бойцы Нацгвардии открыли огонь, чтобы отбить сослуживцев от зэков

Даже предупредительный выстрел не сразу угомонил заключённых.Бойцам Нацгвардии пришлось взяться за оружие в колонии №16 Усть-Каменогорска, где минувшей ночью неизвестные перебросили через ограждение свёрток, а трое зэков бросились его забрать.