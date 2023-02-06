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AFAD: общее число жертв землетрясения в Турции составляет 76 человек

AFAD: общее число жертв землетрясения в Турции составляет 76 человек

В результате землетрясения в семи турецких провинциях погибли 76 человек, еще 440 пострадали. Об этом сообщает AFAD, управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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