Последние новости

32 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Воробьев
    Возможно Санди в дальнейшем, начнутся проблемы Зеленского. Тем более она не все понимает, к чему приведет ее деятельн...Зачем Санду добив...
  • Борис Осипов
    «А где же НАТО?»:...
  • Владимир Соколов
    эээ!! верните мужиков в женскую команду!! и вообще !нечего разделять спорт по половому признаку, это дискриминация му...МОК пересмотрит п...

Решение назревшее, перезревшее и даже пере-перезревшее

Решение назревшее, перезревшее и даже пере-перезревшее

Министерство юстиции РФ обновило список СМИ-иноагентов.В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено латвийское юридическое лицо The Insider SIA*, являющееся администратором доменного имени вражеского фейкомёта The Insider* (основатель и владелец - Роман Доброхотов), а также бывшая журналистка инфопомойки "Проект"** и телеканала "Дождь" Софья Гройсман, заместитель главного редактора "Проекта"** Михаил Рубин, сотрудница "Проекта"** Юлия Апухтина, специальный корреспондент ходорковских "Открытых медиа" Илья Рождественский и Алексей Постернак, сотрудничающий с "Радио Свобода"*.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх
,,