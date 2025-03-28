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Сапёр Меньшинин: солдаты ВСУ минируют электронные сигареты

Сапёр Меньшинин: солдаты ВСУ минируют электронные сигареты

Украинские военные минируют электронные сигареты, заявил ефрейтор Роман Меньшинин.Он уточнил, что Вооружённые силы Украины оставляют такие предметы на земле, а также в зданиях в зоне проведения специальной военной операции.

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