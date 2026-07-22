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Царьград

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Молниеносная реакция. "Подчищенная" биография нового Главкома ВСУ: "Херсонский садист, сдавший Купянск". Давил людей на БМП

Молниеносная реакция. "Подчищенная" биография нового Главкома ВСУ: "Херсонский садист, сдавший Купянск". Давил людей на БМП

Что из себя представляет новым главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, проваливший ни одно наступление Киева, в том числе на наиболее чувствительных для противника рубежах? Молниеносная реакция военкоров.

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