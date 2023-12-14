Хотите в Крым? Спешите на ВДНХ!

В День Республики Крым 15 декабря на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ можно будет узнать о полуострове если не все, то очень и очень многое, увидеть главные достопримечательности региона и даже попробовать его на вкус.
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