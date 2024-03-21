Мошенничество через компьютерные игры набирает обороты

Мошенники научились обманывать людей через популярные компьютерные игры, сообщает PRIMPRESS. По словам IT-эксперта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексея Ермакова, способы мошенничества не зависят от определенной игры.
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