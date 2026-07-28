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Татар-информ

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«Это, мягко говоря, скудоумие». Загитова ответила хореографу Ивану Ригини

«Это, мягко говоря, скудоумие». Загитова ответила хореографу Ивану Ригини

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ» Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова ответила на критику хореографа Ивана Ригини, который усомнился в её способности тренировать юных фигуристов в строящемся центре в Казани.

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