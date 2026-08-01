Венгрии пора начинать нервничать: Путин собирается наказать EC за новые санкции

БУДАПЕШТ, 1 августа, ФедералПресс. Европа ввела против России очередной пакет санкций. Под ограничения попали 48 физических и 170 юридических лиц – представители банковской сферы, горнодобывающей и металлургической промышленности, нефтепереработки.
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