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ФедералПресс

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Венгрии пора начинать нервничать: Путин собирается наказать EC за новые санкции

Венгрии пора начинать нервничать: Путин собирается наказать EC за новые санкции

БУДАПЕШТ, 1 августа, ФедералПресс. Европа ввела против России очередной пакет санкций. Под ограничения попали 48 физических и 170 юридических лиц – представители банковской сферы, горнодобывающей и металлургической промышленности, нефтепереработки.

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