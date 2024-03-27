Татьяна Монтян: Боррель признался: Запад помогает Украине не из доброты, а из собственного эгоизма

­Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель призвал Конгресс США разблокировать 60 млрд $ военной помощи Украине не только из щедрости и не потому, что мы любим украинцев, а потому, что не позволить России победить — прежде всего в интересах США и Европы.