Рогатые устроили 50 ДТП в Челябинской области

М

ММ

Сетки - да. Но ограничивать по всей стране скорость - глупость! Лось может выскочить везде. Везде леса. Нынче несколько раз видел лосей и один раз лось чуть не вскочил мне в лобовое стекло. Ехал бы хоть на километр медленнее, тут бы не писал. А так, проскочил перед лосем. Было три лося, когда водители увидели их, то включили сигналы и бибикая проехали.