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Царьград

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Рогатые устроили 50 ДТП в Челябинской области

Рогатые устроили 50 ДТП в Челябинской области

Некоторые из них оказались смертельными для людей.Охотсовет при минэкологии Челябинской области обнародовал тревожную статистику аварий с участием диких животных.

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Комментарии
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М
ММ
Сетки - да. Но ограничивать по всей стране скорость - глупость! Лось может выскочить везде. Везде леса. Нынче несколько раз видел лосей и один раз лось чуть не вскочил мне в лобовое стекло. Ехал бы хоть на километр медленнее, тут бы не писал. А так, проскочил перед лосем. Было три лося, когда водители увидели их, то включили сигналы и бибикая проехали.
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