Театр абсурда
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Театр абсурда

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ФСБ предотвратили очередной «Крокус». И снова люди без азиатской национальности

ФСБ предотвратили очередной «Крокус». И снова люди без азиатской национальности

# Чернильница   Вчера у меня было торжественное чаепитие с мамой и конечно же, все это происходило под монотонное бубнение телевизора.

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Комментарии
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Геннадий
👍...да, вот это было бы Действенно!..
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9 час.
Erl Schweizer
Конституция РФ: &quot;Статья 19 1. Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.&quot; &quot;Статья 26 1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности.&quot; ЗАКОННА БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ. ВНЕ ЗАКОНА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛЮДЕЙ ПО ПРИЗНАКАМ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНОСТИ. В ТЕРРОРИСТОВ, РАСИСТОВ ПРЕВРАЩАЮТСЯ ВСЕ, КТО ПРЕСЛЕДУЕТ НЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, А ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ТОЙ ИЛИ ИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ.
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Геннадий
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