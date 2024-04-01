ФСБ предотвратили очередной «Крокус». И снова люди без азиатской национальности

Erl Schweizer

Конституция РФ: "Статья 19 1. Все равны перед законом и судом. 2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности." "Статья 26 1. Каждый вправе определять и указывать свою национальную принадлежность. Никто не может быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности." ЗАКОННА БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ. ВНЕ ЗАКОНА ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛЮДЕЙ ПО ПРИЗНАКАМ МЕСТ ПРОЖИВАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНОСТИ. В ТЕРРОРИСТОВ, РАСИСТОВ ПРЕВРАЩАЮТСЯ ВСЕ, КТО ПРЕСЛЕДУЕТ НЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЕ, А ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ТОЙ ИЛИ ИНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ.