Возможный переход Беллингема в «Реал» не зависит от будущего Модрича и Крооса. Трансфер Джуда считают стратегически важным

Интерес «Реала» к Джуду Беллингему не зависит от будущего Луки Модрича и Тони Крооса. Как пишет Marca, возможный трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» не зависит от того, какое решение о будущем в мадридском клубе примут Модрич и Кроос.