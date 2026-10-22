«Хочу поблагодарить наших гостей за приверженность ценностям спорта, за поддержку наших спортсменов, которые подвергаются дискриминации уже почти 10 лет, - сказал в своем выступлении на форуме «Россия - спортивная держава» в Красноярске министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.