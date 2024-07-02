На позициях ВСУ обнаружен блокнот испаноговорящего наемника

На украинских позициях был найден блокнот испаноязычного наемника, в котором он записывал украинские слова для общения с местными военнослужащими, сообщил РИА Новости мобилизованный из Самары с позывным «Чешир».
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