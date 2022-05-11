Бивол защитил Альвареса от нападок хейтеров

Дмитрий считает, что мексиканец все равно один из лучших в своем деле. Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрий Бивол встал на защиту своего недавнего соперника Сауля Альвареса, чьи хейтеры порадовались неудаче мексиканца.