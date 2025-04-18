В Барнауле двое мужчин выпили алкоголь и решили, что пришло время пострелять

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия В Барнауле в окрестностях поселка Новосиликатного группа быстрого реагирования Росгвардии задержала двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональное управление ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии