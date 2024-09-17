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Закон, порядок, государство

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Подразделение БпЛА «Южной» группировки войск уничтожило группу пехоты ВСУ на Донецком направлении

Подразделение БпЛА «Южной» группировки войск уничтожило группу пехоты ВСУ на Донецком направлении

Уверенные действия расчетов БпЛА позволяют штурмовым группам без потерь заходить на позиции ВСУ, зачищать их и закрепляться, тем самым выполняя поставленные боевые задачи.

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