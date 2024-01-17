Московский бит: как проходят вечеринки System 108

System 108 регулярно проводит вечеринки на разных площадках Москвы, что бы ни случилось. «Сноб» выяснил, как продюсеру Евгению Машкову удалось объединить на танцполе рейверов, группу Cream Soda и даже Басту в не самое, казалось бы, подходящее для танцев время.