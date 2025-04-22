Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему доллар хуже рубля

Почему доллар хуже рубля

Курс доллара упал за девять лет на два рубля. 22 января 2016 года доллар стоил 83 рубля, а сейчас — 81 рубль.

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