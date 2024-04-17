На первые два поезда для ВСМ подписан контракт

О заключении соглашения на изготовление, сертификации и, соответственно, поставку двух «пионерских» поездов для высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом информирует официальный telegram РЖД.
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