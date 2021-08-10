Почему многие люди жалеют, что не обратились за выплатой пенсионных накоплений раньше Ирина ИгнатенкоВ настоящее время каждый россиянин вправе получить свои пенсионные накопления (взносы, учтенные в лицевом счете ПФР на накопительную часть пенсии).