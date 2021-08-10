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Почему многие люди жалеют, что не обратились за выплатой пенсионных накоплений раньше

Почему многие люди жалеют, что не обратились за выплатой пенсионных накоплений раньше

Почему многие люди жалеют, что не обратились за выплатой пенсионных накоплений раньше Ирина ИгнатенкоВ настоящее время каждый россиянин вправе получить свои пенсионные накопления (взносы, учтенные в лицевом счете ПФР на накопительную часть пенсии).

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