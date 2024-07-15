Как обустраивают «Ворота Байкала» в Иркутской области

ИРКУТСК, 15 июля, ФедералПресс. В создание обеспечивающей инфраструктуры на территории особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» за последние годы было вложено свыше 1,5 миллиардов рублей.
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