Новые анекдоты

Обхохочешься

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Существует два способа подчеркнуть талию: 1) убрать живот 2) отрастить жопу - Девчонки, никогда не вините в распаде бракa только мужa, учитесь смотреть правде в глазa… … виноваты обa… муж и свекровь! Приняв 250 водочки, мужик настроился на секс.

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