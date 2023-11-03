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В США поддержка израильских заложников приобрела опасные формы

В США поддержка израильских заложников приобрела опасные формы

Похоже, что противостояние ХАМАС и Израиля не оставило равнодушными многих людей во всем мире. Так, в США развернулась борьба между теми, кто расклеивает листовки в поддержку похищенных израильтян, и теми, кто эти листовки систематически срывает.

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