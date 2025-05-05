"Корейские страхи" Киева и мечты о теракте на Параде Победы. О чем говорят украинские военные и эксперты

На текущей неделе украинские военные и эксперты выражали особую тревогу в связи с усилившимися темпами наступления российской армии и перспективами дальнейшего участия в СВО солдат из КНДР На текущей неделе украинские военные и эксперты выражали особую тревогу в связи с усилившимися темпами наступления российской армии и перспективами дальнейшего участия в СВО солдат из КНДР По данным украинского паблика Deep State, за минувший апрель ВС РФ взяли 175 квадратных километров, тогда как в марте – 133.
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